Национальная библиотека Армении продолжает запускать интересные иициативы. На этот раз она представила книжную «карту» художественных произведений, которые были самыми востребованными в ереванских и областных библиотеках в феврале месяце. На карте отмечены самые читаемые книги, возглавившие топ-десятку по регионам и в столице.

Февраль по праву можно назвать месяцем поэта Всея Армении Ованеса Туманяна. Его полюбившийся образ можно было бы наверняка разместить по территории Еревана и всех 10 регионов страны, поскольку в феврале, когда отмечается день рождения Туманяна, его книги «входят» в дом каждого армянина. Так что первое место среди самых востребованных библиотечных книг февраля отдано Туманяну. Следом, что удивительно, идет… Агата Кристи, триумфальный интерес к произведениям которой не спадает в библиотеках. В библиотечные списки включены 9 детективных романов писательницы: три из них появились на книжной карте Армении, так как возглавляют десятку самых читаемых книг библиотек Еревана, а также областных библиотек Лори и Ширака. Это знаменитые детективы «Убийство Роджера Экройда», «Убийство в «Восточном экспрессе»» и «И никого не стало». А вот «Раны Армении» Хачатура Абовяна, «Армянские эскизы» Вардгеса Петросяна и триллер «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса вошли в топ-десятку самых читаемых книг Арагацотнской областной библиотеки.

Детский роман «Энн из Зеленых крыш» канадской писательницы Люси Мод Монтгомери лидирует в списке Араратской областной библиотеки, тогда как в Армавире предпочтение было отдано романам «Зеленая миля» Стивена Кинга и «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Повышенным спросом в библиотеках пользуются также книги «У неба любимчиков нет» Эриха Марии Ремарка, «Ереван-Париж — не только полет» Ани Мирзоян, «Виноваты звезды» Джона Грина, «И эхо летит по горам» Халеда Хоссейни.

В список книг, наиболее часто выдаваемых на руки, вошли и романы «Крестный отец» американского писателя Марио Пьюзо, «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса и «Агапи» Овсепа Варданяна.

Из современных армянских авторов в топ- десятку входят книги «Соленый чай» и «Зависимость» Сюне Севады, «Не дари мне пионы», «Мгновения, ставшие воспоминаниями» и «После любви» Гоар Навасардян. Всего в топ-десятки включена 71 книга 54 авторов (из них 22 — армянских). Львиная доля книг в топ-списках — это книги, изданные за последние пять лет.