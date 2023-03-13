На 95-й церемонии награждения премии «Оскар», которая состоялась 13 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, в номинации «Лучший фильм» премия присуждена фильму «Все, везде и сразу».

Как сообщает «Арменпресс», премия в номинации «Лучший режиссер» присуждена Даниэлю Шейнерту и Даниэлю Квану за фильм «Все, везде и сразу». Фильм получил премию и за лучший монтаж и еще по нескольким другим номинациям.

Желанная награда за лучшую мужскую роль досталась Брендану Фрейзеру за роль в фильме «Кит». Он поблагодарил режиссера фильма Даррена Арановски за то, что он доверил ему эту ​​роль, других актеров, представленных в этой номинации, отметив, что у них сердце кита.

Актер напомнил, что он пришел в кинематограф тридцать лет назад. «Я не ценил многое, и в какой-то момент все прекратилось», — сказал Фрейзер, добавив, что за эти годы он прошел через множество тягот, будто опустился на дно океана и на него смотрел сверху. Он выразил благодарность за то, что его вновь оценили.

«Лучшей актрисей» названа Мишель Йео за роль в фильме «Все, везде и сразу». Она — первая азиатская актриса, получившая «Оскар».

«Это награда надежды и возможностей, доказательство того, что вы должны мечтать о большем, и мечты обязательно сбудутся. Милые дамы, никогда, никому не позволяйте говорить вам, что ваше время уже прошло», — сказала актриса.

Свою награду она посвятила своей матери и всем другим матерям мира и подчеркнула, что они супергерои, потому что без них никого бы не было.

Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте церемонии награждения.

Церемония награждения транслировалась в прямом эфире Общественного телевидения Армении.

Анжела Амбарцумян