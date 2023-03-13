Национальный авиаперевозчик Армении «Fly Arna», совместное предприятие Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и группы Air Arabia, запускает прямые рейсы в столицу Ирака, Багдад.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение авиакомпании, полеты будут выполняться два раза в неделю из международного аэропорта «Звартноц» в Международный аэропорт Багдада.

Расписание полетов в Багдад действует до 22 апреля 2023 г. (по местному времени). С расписанием на арм. языке можно ознакомиться по адресу: armenpress.am/arm/news/1106142/

«Являясь национальным авиаперевозчиком Армении и обслуживая традиционные направления, «Fly Arna» стремится открывать новые для Армении рынки, способствуя развитию как туризма, так и торгово-экономических связей.

Открытие регулярного рейса Ереван-Багдад-Ереван по доступным ценам во многом будет способствовать увеличению новых турпотоков в Армению. Полеты, совершаемые два раза в неделю, также позволят армянской общине Ирака сделать связь с Родиной более стабильной и всеобъемлющей, предоставив им комфортную и доступную возможность поездок в Армению», — заметила пресс-секретарь компании Гаяне Антонян.