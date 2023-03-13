13 марта секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял основателя-директора консалтинговой компании «Расмуссен Глобал» Андреса Фогга Расмуссена.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Совета безопасности Армении.

Стороны обсудили ситуацию в области международной и региональной безопасности. Секретарь Совета безопасности представил вызовы безопасности в нашем регионе и подчеркнул усилия Армении по демократизации в обеспечении безопасности.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с урегулированием нагорно-карабахской проблемы. Был упомянут кризис, вызванный незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора.

Была также упомянута деятельность гражданской миссии ЕС в Армении.