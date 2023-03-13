Заместитель министра юстиции Карен Карапетян принял представителей Международного валютного фонда во главе с Ивой Петровой.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции Армении, заместитель министра приветствовал представителей миссии и представил программу правовых и антикоррупционных реформ в Армении. Подчеркнуто, что министерство высоко оценивает правовую помощь, оказываемую МВФ.

Стороны коснулись также вопроса реформирования сферы государственной службы, видения декларирования реальных бенефициаров юридических лиц в правовом поле, процедур банкротства и совершенствования механизмов контроля за ним.

В рамках обсуждения также говорилось о проекте нового кодекса корпоративного управления, необходимости закрепления в нем антикоррупционных механизмов, важности внедрения антикоррупционных структур в коммерческих компаниях с государственным участием.

В ходе встречи стороны договорились о расширении сотрудничества и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.