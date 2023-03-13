Председатель НС Армении Ален Симонян провел ряд встреч с главами парламентов разных стран в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза, посвященной вопросам мира и безопасности в Бахрейне.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном Собрании Армении.

В ходе партнерских встреч и официального обеда Председатель НС представил руководителям парламентов ситуацию после 44-дневной войны, подробно изложив случаи антиармянской пропаганды, проводимой Азербайджаном, и вторжения на суверенную территорию Армения.

Вопросы, связанные с блокадой армян Нагорного Карабаха и нерешенными гуманитарными вопросами, были обсуждены с председателем Сената Бельгии Стефани Д’Оз.

Председатель Венгерского национального собрания Ласло Ковер интересовался последствиями кризиса Лачина как коридора жизни, а также обсуждались итоги поднятия вопроса на различных международных площадках.

Председатель Национального собрания также встретился с главой египетского парламента.