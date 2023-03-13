Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

Как сообщает Арменпресс, об этом Унанян написал на своей странице в Facebook, добавив, что отныне обязанности пресс-секретаря МИД будет исполнять Ани Бадалян.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить министра иностранных дел Армении г-на Арарата Мирзояна за образцовое руководство, совместную работу и доверие. Для меня было большой честью, высокой ответственностью и ни с чем не сравнимым опытом находиться на авангарде дипломатической работы в эти очень важные для нашей страны полтора года. Полтора года, которые пролетели как за полторы секунды, но это была и целая жизнь.

Было непросто, но совместными усилиями мы шли вперед. Все это время министерство иностранных дел работало на 120%, чтобы преодолеть многочисленные проблемы безопасности и другие вызовы, стоящие перед нашей страной, и, несомненно, будет продолжать делать это, пока мы не достигнем мирной гавани.

Благодарю министерство иностранных дел и различные государственные ведомства, средства массовой информации и партнеров из государственного сектора за эффективное сотрудничество.

Конечно, большое спасибо пресс-службе МИД, которая работала со мной. Вы всегда в моей памяти и сердце», — написал он, подчеркнув, что продолжит дипломатическую службу в МИД.