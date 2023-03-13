Премьер-министр Никол Пашинян принял основателя и председателя международной политической консалтинговой организации Rasmussen Global, бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Андерс Фог Расмуссен с теплотой вспомнили встречу, состоявшуюся 18 февраля текущего года на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Собеседники обменялись мнениями о региональных развитиях и вызовах безопасности. Были обсуждены вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе, двусторонне была подчеркнута важность продолжительных усилий в этом направлении.