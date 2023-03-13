Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Арабской Республики Египет в Республике Армения Серенад Солиман Гамил, в составе которой были также представители компании «Elsewedy Electric Group».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены инвестиционный потенциал Армении, возможности сотрудничества в сферах энергетической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии.

Министр отметил, что инфраструктуры Армении развиваются довольно быстро, работы по строительству, реконструкции и переоснащению инфраструктуры в энергосистеме Армении в основном осуществляются посредством международных тендеров, и в них могут участвовать египетские компании.

Были обсуждены и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.