Премьер-министру Николу Пашиняну представлен доклад о деятельности Службы государственного надзора в 2022 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, руководитель Службы государственного надзора Романос Петросян, заместитель министра финансов Ваан Сирунян и другие должностные лица.

Руководитель Службы государственного надзора и его заместители доложили о работах, выполненных структурой в отчетном году.

В частности, была представлена информация о результатах 43 исследований и 201 мониторинга в сферах правового обеспечения и законности, государственно-правовой отрасли, экономической, социальной сферах, в области территориального управления и инфраструктуры, процессов закупок, а также оценки и анализа рисков. Были также представлены результаты контроля за исполнением поручений премьер-министра. Было отмечено, что в результате контрольных мероприятий Службы государственного надзора возбуждено 77 уголовных производств, связанных с коррупционными и другими видами преступлений. Было доложено, что сумма зафиксированных нарушений составила около 38,2 млрд драмов, из которых 120,7 млн ​​драмов взыскано в государственный бюджет, 13,7 млн ​​драмов возвращено гражданину, по остальным делам уголовные производства продолжаются.

В 2022 году от граждан поступило около 590 обращений: рост по сравнению с 2021 годом составил около 43%.

Было отмечено, что в рамках повышения эффективности деятельности Службы государственного надзора проведены структурные изменения, которые позволят осуществлять контроль в том числе в налоговой, таможенной и инспекционной сферах.

Разработан и введен в обращение законопроект “О внесении изменений в закон «О Службе государственного надзора»”, который уже вынесен на общественное обсуждение на сайте E-draft.am.

Было доложено, что исполнение бюджета Службы государственного надзора составило 99,3%.

Состоялся обмен мнениями по представленным темам. Были обсуждены вопросы деятельности Службы государственного надзора и дальнейшие шаги. Главе правительства были представлены подробности о поправках, предложенных законопроектом “О внесении изменений в закон «О Службе государственного надзора»”; об устранении нарушений, зафиксированных в результате контроля; расширении инструментов контроля; структурных изменениях и т.д. Также был затронут вопрос контроля за эффективностью государственных программ.

Премьер-министр подчеркнул важность реформ в отрасли и последовательной работы по устранению зафиксированных в результате контрольных мероприятий нарушений и решению выявленных проблем. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул необходимость системного подхода и активного межведомственного взаимодействия. По итогам совещания глава правительства дал поручения должностным лицам.