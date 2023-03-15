Опасность военной эскалации была всегда, и власти всегда об этом говорили.

Как сообщает «Арменпресс», это на брифинге с журналистами заявил министр обороны Сурен Папикян.

«Опасность эскалации никогда не прекращалась, и мы всегда об этом говорили, принимая во внимание заявления главы соседней страны, в том числе и агрессивную риторику. Это дает нам повод быть бдительными и готовыми защищать границы нашей страны», — сказал он.

Папикян ответил на вопрос, как мы ответим на военную эскалацию.

«Это проблема противостояния вооруженных сил, я не хочу здесь вдаваться в детали. При необходимости мы обратимся и к нашим партнерам. Если надо будет, обратимся, не будем говорить о том, чего сейчас нет. Вы спрашиваете, готовы ли мы к противостоянию, мы готовы защищать каждый миллиметр нашей страны любой ценой».

В ответ на вопрос, есть ли скопления ВС на границах Арцаха и Армении? Сурен Папикян сказал:

«Министерство обороны постоянно делает заявления о скоплениях вокруг Нагорного Карабаха и об остальном. Российские миротворцы также ежедневно дают сообщения о ситуации в этом районе. На этом хочу закрыть этот вопрос.

Что касается границ РА, то скоплений в настоящее время не зафиксировано, но это не означает, что мы должны снижать нашу бдительность. Поскольку речь идет о готовности, не хотелось бы создавать впечатления, что мы готовимся к войне, мы не отклоняемся от нашей мирной повестки, но это не означает, что границы или территориальная целостность нашей страны подлежат обсуждению».