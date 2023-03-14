Посольство Армении в Египте участвует в Каирской международной ярмарке.

Посольство Армении в Египте участвует в Каирской международной ярмарке.

В павильоне посольства представлены образцы продукции около двух десятков армянских компаний.

На открытии ярмарки присутствовали должностные лица Египта, в том числе министр окружающей среды Арабской Республики Египет Ясмин Абдель Азиз Фуад и министр местного развития Хишам Амана.



Ярмарка считается одним из крупнейших торговых событий в Египте. К армянской продукции интерес проявили и египетские, и зарубежные участники ярмарки.