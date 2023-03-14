В феврале этого года Армению посетило более 130 тысяч туристов, что является лучшим показателем по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Об этом сообщает Комитет по туризму Армении.

Так, в 2023 г. число туристов, приехавших в Армению в феврале, составило 130 тысяч 588 человек. Это лучший показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. В феврале 2019 года Армению посетили около 96 тысяч туристов, в 2020 году — около 107 тысяч, в 2022 году — около 72 тысяч.

В целом в январе-феврале этого года Армению посетили более 290 тысяч туристов.

В течение января-февраля 2023 года отмечаются пять стран, из которых зафиксирован рост числа туристов в Армению: Россия (52%), Грузия (12%), Иран (5%), США (1%) и Германия (1%).