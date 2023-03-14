До начала летних Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось 500 дней.

Как сообщает «Арменпресс», Армении пока имеет лишь одну участниц XXXIII летних Олимпийских игр – это стрелок Эльмира Карапетян.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Игр будет исключительной, так как впервые она пройдет не на стадионе, а в самом сердце Франции, на берегу Сены. Париж — второй город после Лондона, который уже в третий раз (1900, 1924, 2024) примет Олимпийские игры. День церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр является символическим, так как именно в этот день состоялась церемония закрытия Игр 1924 года.

Команды-участницы примут участие в церемонии открытия на лодках. На Олимпийских играх в Париже будет разыграно 329 медалей по 32 видам спорта, количество участников превысит 10 000 человек. На этих Играх будет представлен новый вид спорта — брейк-данс. Соревнования Олимпийских игр пройдут в Париже, Нанте, Лионе, Марселе, Сент-Этьене и на Таити. В Играх будет задействовано около 45 000 волонтеров из разных стран мира.

Оргкомитет парижских игр уже представил талисман Олимпийских игр по имени Фриг (Phryges). Он выглядит как французская шляпа и имеет красный цвет. Фригийская шляпа считается символом Французской революции и свободы.