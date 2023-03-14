Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

«Информация, распространенная Министерством обороны Азербайджана, что подразделения Армии обороны в ночь с 13 на 14 марта открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Аскеранского района Республики Арцах, является очередной дезинформацией», — говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Арцаха.