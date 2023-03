В Ереване 5 апреля пройдет первый форум «Doing Digital — открывая цифровое будущее», учредителем и организатором которого является компания «SPRING PR», соорганизатором — Америабанк.

Цель мероприятия — представить последние тенденции и лучшие практики цифровой трансформации, позиционировать Армению как новую платформу цифровой трансформации в мировом технологическом и бизнес сообществе, способствуя повышению конкурентоспособности страны. Инновационный партнер мероприятия — Visa, инвестиционный партнер — Apricot Capital.

Основным докладчиком «Doing Digital Forum» является Крис Скиннер, международный эксперт по цифровой трансформации и финтеку.

Крис Скиннер — один из самых влиятельных экспертов в области технологий и финансовых рынков, а также автор бестселлеров о современном мире. Он также является основателем консалтинговой фирмы The Finanser, автором ряда книг по финансовым технологиям и банковскому делу, включая Digital Human, Digital Bank, The Future of Banking, ValueWeb.

Скиннер выступает основным докладчиком на ведущих международных финтек-конференциях и мероприятиях, представляя свои взгляды на последние разработки в отрасли и будущее цифровой трансформации. Форум Doing Digital предоставляет уникальную возможность принять и послушать его в Армении.

Своим передовым опытом, знаниями и видением в сфере бизнеса и цифровых технологий посредством выступлений и панельных дискуссий поделятся более 15 спикеров из Сингапурского университета социальных наук и Forbes, Visa, Apricot Capital, Revytech, Hexens, Beta Financial Technologies, ICDT Global, также представители правительства РА, компаний SPRING PR и Америабанка.

Спикеры форума расскажут о том, как использовать цифровые трансформации для роста бизнеса, новые технологии — для достижения конкурентного преимущества, расскажут о защите данных и управлении рисками кибербезопасности, а также об успешных инициативах цифровой трансформации. Будут освещены и вопросы криптовалюты, Metaverse, NFT, потенциальных источников дохода и риски, связанные с ними.

Форум Doing Digital предназначен для всех, кто интересуется цифровой трансформацией, ее реализацией и развитием цифровой экономики, включая руководителей бизнеса, ИТ-специалистов, стартаперов, инвесторов и венчурных капиталистов, специалистов по связям с общественностью, маркетингу и продажам, государственных служащих и др.

SPRING PR — отмеченная наградами фирма, основанная в 2009 году и специализирующаяся на стратегическом PR, цифровых коммуникациях, организации мероприятий, управлении коммуникациями и исследованиях.

Компания SPRING PR сотрудничает как на местном, так и на международном уровне с рядом крупных, средних и малых предприятий, государственными структурами, общественными и благотворительными организациями. SPRING PR является частью мирового PR-сообщества и входит в такие престижные международные структуры, как Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Институт регулирования связей с общественностью (CIPR), Ассоциация World Communication Forum (WCFA).

За годы деятельности компания получила высшие награды и признание на ряде престижных церемоний награждения, среди которых Eventiada IPRA Golden World Awards, C4F Davos Awards (Communication for Future Davos Awards), WCFA Davos Digital PR Awards (Лучший цифровой PR-проект). В 2021 году была признана лауреатом премии IPRA Golden World Awards, которая считается отраслевым Оскаром. Соучредители компании SPRING PR Нвард Мелканян и Татевик Симонян стали лауреатами премии «World PR Leader of the Year» на церемонии вручения наград Women Achievers Awards 2022, войдя в список 50 женщин-лидеров в сфере глобальных коммуникаций и PR 2022 года.

Америабанк — ведущая финансово-технологическая организация, один из значимых субъектов экономической сферы РА, активы которой превышают 1 трлн драмов. Следуя по пути цифровизации, Банк внедрил ряд инновационных программ и платформ и продолжает их совершенствовать, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америабанк первой в Армении создала экосистемы для МСП и частных лиц, предоставив доступ к ряду банковских и небанковских услуг в режиме «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Sme.ameriabank.am .

Ориентируясь на клиента, Америабанк стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.