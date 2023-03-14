Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены концептуальные подходы к разработке стратегии водной сферы.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты существующие в водной сфере регулирования, проблемы, международный опыт, планируемые правовые рамки, модели регулирования водных систем, структура стратегии, которую предстоит разработать.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями, были представлены различные наблюдения и предложения.

Премьер-министр подчеркнул важность разработки стратегии водной сферы и отметил, что она должна дать ответы на следующие вопросы: сколько водных ресурсов имеется в нашей стране, сколько нужно накапливать, сколько использовать на те или иные цели. Первостепенной задачей, подчеркнул Никол Пашинян, является эффективное управление имеющимися ресурсами, формирование рынка воды и системы распределения, стимуляция строительства водохранилищ.