Азербайджан в результате скоординированного нападения в сентябре 2022 года оккупировал часть территории Армении, отношения между двумя странами, вероятно, останутся напряженными.

К таким выводам пришли спецслужбы США в своем годовом докладе 2023 года. Доклад под названием «Оценка глобальной угрозы» 9 марта был представлен главами Центрального разведывательного управления США, Федерального бюро расследований, Разведывательного управления Министерства обороны и Агентства национальной безопасности перед Комитетом Сената по разведке.

В докладе говорится, что в отсутствие мирного соглашения отношения между Арменией и Азербайджаном, вероятно, останутся напряженными, а порой и нестабильными, учитывая близость вооруженных сил к межгосударственной границе, отсутствие механизма реализации режима прекращения огня, а также готовность Азербайджана использовать военное давление для достижения своих целей в переговорах с Арменией.

Отмечается, что присутствие вооруженных сил вблизи демаркированной границы увеличивает риск вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном, хотя такие столкновения, по мнению авторов документа, вероятно, будут носить ограниченный характер и ограниченную интенсивность.

Авторы доклада о конфликте между Арменией и Азербайджаном напоминают, что с мая 2021 г. на межгосударственной границе и вокруг Нагорного Карабаха регулярно происходят боевые столкновения.

Напомним, что 12 мая 2021 года Азербайджан вторгся в суверенную территорию Армении и захватил стратегически важные высоты.

Далее в докладе спецслужб США подчеркивается: самое интенсивное столкновение произошло в сентябре 2022 года, когда вооруженные силы Азербайджана предприняли скоординированное наступление в нескольких местах вдоль границы, захватив часть территории Армении, в результате чего погибло почти 300 военнослужащих-армян.

И еще спецслужбы США отмечают, что, хотя в мирных переговорах достигнут некоторый прогресс, однако наиболее сложные вопросы, связанные с государственными границами и будущим Нагорного Карабаха, еще «далеки от разрешения».

Напомним также, что с 20 февраля с.г. Европейский Союз в рамках общей политики безопасности и обороны задействовал долгосрочную гражданскую миссию в Армении — на армяно-азербайджанской границе. После недельного мониторинга руководитель миссии Маркус Ритер заявил, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Однако Азербайджан недолго хранил личину сторонника мира и стабильности в регионе. Буквально в понедельник, 13 марта, Министерство обороны Армении сообщило, что с 19:00 до 19:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в направлении Верин Шоржа. С армянской стороны потерь нет.

Зафиксировала ли миссия ЕС нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана, или нет, пока неизвестно. Во всяком случае, спустя почти 20 часов после нарушения режима прекращения огня миссия молчала. Надеемся, ненадолго.

Возвращаясь к докладу американских спецслужб, отметим, что самым главным для нас в этом документе является следующее: «Зафиксировано, что Азербайджан в результате скоординированного нападения в сентябре 2022 года оккупировал часть территории Армении и что отношения между двумя странами, вероятно, останутся напряженными».

Конечно, спецслужба той или иной страны воздерживается от публичной оценки деяний одной страны в отношении другой. Так что в данном докладе — сухие факты. А они гласят, что в сентябре 2022 года Азербайджан оккупировал часть территории Армении.

Жаль, что в докладе спецслужб США не зафиксирован тот факт, что часть территории Армении, важные автомагистрали Азербайджан захватил начиная с 12 мая 2021 года. Но данный документ — годовой отчет, и в нем приведены факты, имевшие место в 2022-м.

В докладе упоминается также факт, что наиболее сложные вопросы, связанные с государственными границами и будущим Нагорного Карабаха, еще далеки от разрешения.

Алиев же, между тем, бахвалится, что Карабахский вопрос решил и всячески нагнетает обстановку.

После 44-дневной войны Армения обратилась к сопредседательству МГ ОБСЕ с просьбой организовать переговоры. Напомним, что наиважнейшим пунктом многолетних переговоров является именно вопрос статуса Карабаха. И именно этого боится Алиев, с пеной у рта утверждая, что вопрос решен.

Между тем, Минская группа ОБСЕ после 44-дневной кровопролитной войны, развязанной турко-азербайджанским тандемом, четко выразила свою позицию, заявив, что итоги этой войны абсолютно не разрешают проблему, ибо не определен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Не согласна с Алиевым и глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин, о чем она заявила в октябре 2021 года в ходе встречи с экс-министром обороны Армении Аршаком Карапетяном. Она сообщила, что Евросоюз поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта, а это означает, что Евросоюз также не принимает всерьез заявления Алиева о том, что вопрос Нагорного Карабаха он решил самолично.

США также не считают азербайджано-арцахский конфликт урегулированным, поскольку не решен статус Карабаха. Спустя почти год после окончания 44-дневной войны с таким заявлением выступила посол США в Армении (США – один из сопредседателей МГ ОБСЕ) Линн Трейси. По ее мнению этот вопрос – статус Карабаха, — остается в повестке Минской группы ОБСЕ для возобновления переговоров под ее эгидой.

Это лишь несколько примеров несогласия с алиевскими утверждениями, что Карабахский вопрос решен. За время после войны озвучено много заявлений, подтверждающих несерьезное отношение к заявлениям Алиева.

А теперь и спецслужбы США в своем докладе подчеркивают, что вопрос будущего Нагорного Карабаха еще далек от разрешения.

Тут Алиеву есть о чем подумать.