В Ереване, на площади Франции будет установлен памятник, увековечивающий память национального героя Армении, певца, автора песен, общественного деятеля Шарля Азнавура.

Как сообщает «Арменпресс», на очередном заседании Совета старейшин Еревана проект о согласии на установку памятника Шарлю Азнавуру представил заместитель мэра Еревана Тигран Авинян, добавив: что копия памятника будет установлена ​​в Париже.

Он сообщил, что накануне 100-летия Шарля Азнавура Фонд «Азнавур» предложил установить в Ереване памятник Шарлю Азнавуру. По словам вице-мэра, в результате обсуждений предложено установить его в центральной части площади Франции.

Учитывая, что также стоит вопрос о переносе оттуда статуи Жюля Бастьена Лепажа работы Огюста Родена в более заметное и обозримое место, предложено там установить памятник Шарлю Азнавуру. Статую Жюля Бастьена Лепажа перенести ближе к тротуару той же площади.

Кроме того, скульптура в настоящее время размещена в центре площади, что не позволяет публике должным образом рассмотреть ее, что также было обговорено в договоре дарения скульптуры», — уточнил Авинян.

Отметив важность достойной оценки всемирно известного деятеля искусства, общественного деятеля и великого армянина гуманиста, признания и популяризации его творческого наследия, увековечивания его памяти, Авинян предложил принять проект решения

За проект проголосовали все 49 членов Совета старейшин.

После принятия этого решения будут проведены работы, связанные с утверждением эскиза и архитектуры памятника.