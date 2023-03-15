Перемирие, подписанное после 44-дневной войны 2020 года, не соблюдается, более того, перемирие неоднократно нарушалось, что привело к сотням жертв и к оккупации азербайджанскими войсками суверенной территории Армении на востоке и юго-востоке страны.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в докладе Европейского парламента об отношениях ЕС-Азербайджан

В документе сказано о блокировке гражданского движения по Лачинскому коридору, о пытках военнопленных, захваченных во время военных действий сентября 2020 года, 2021 года, о преследование и внесудебных расправах над гражданскими лицами, в том числе и пожилыми.

«ЕС готов вести активную роль в установлении прочного мира между Арменией и Азербайджаном в качестве надежного торгового партнера и справедливого посредника, основывая свои действия на продвижении демократии, верховенства закона и уважения прав человека», — отметили авторы доклада. В докладе добавлено, что конфликт России с Украиной оказал влияние и на Южный Кавказ, и больше осложнил ситуацию безопасности в регионе.

В докладе затронуты и предложенные Азербайджаном пять принципов урегулирования отношений и реакция Армении на эти принципы.

Документ обращается и к решению Международного суда от 7 декабря 2021 года в связи с вовлеченностью властей Азербайджана в уничтожение культурного наследия Нагорного Карабаха.

В докладе отмечается, что конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха в значительной степени препятствовал развитию и стабильности региона Южного Кавказа и в более широком смысле влияет и на европейскую стабильность.

«Европейский парламент решительно осуждает крупномасштабную военную агрессию Азебайджана в сентябре 2022 года, направленную на многочисленные цели на суверенной территории Армении, осуждает военные вторжения, осуществляемые с мая 2021 г. вдоль недемаркированной границы, призывает все силы вернуться на их исходные позиции, осуждает любые попытки подорвать мирный процесс и призывает все стороны воздерживаться от применения силы», — отмечено в докладе.

Европейский парламент также выразил обеспокоенность судьбой армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, осуждает открытие в Баку так называемого парка трофеев, приветствует соглашение о размещении гражданской миссии ЕС в Армении и поощряет двусторонние контакты между политическим руководством Армении и Азербайджана.

В то же время в нем отмечено, что прежде чем углублять партнерство с Азербайджаном в политической и энергетической сферах, Азербайджан должен улучшить ситуацию с правами человека и основными свободами, что «до сих пор оценивается крайне негативно».

Прочитать полный доклад можно по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1106358/