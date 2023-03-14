Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил подробности состоявшегося 13 марта телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

На состоявшейся 14 марта пресс-конференции Никол Пашинян отметил, что телефонный разговор с президентом России в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе. «Я передал свою информацию, свое впечатление, я также подчеркнул, что считаю, что в Нагорном Карабахе есть проблемы в зоне ответственности российских миротворческих сил. Для меня самым важным вопросом в этом контексте является то, что в Нагорном Карабахе произошло нечто совершенно неожидаемое – жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста у штаба российских миротворческих сил. И произошло это после убийства полицейских. Хочу подчеркнуть, что это произошло в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Это вызывает беспокойство, и я счел необходимым довести эти опасения до президента Российской Федерации», — как передает «Арменпресс», сообщил Пашинян.

Отвечая на вопрос, что же сказал Владимир Путин, Пашинян ответил: «Да, конечно же, он что-то сказал».

Он добавил, что с его стороны было бы некорректно представлять то, что сказал президент России. «Если наши российские партнеры сочтут нужным, они опубликуют то, что сказал президент России», — заключил Никол Пашинян.