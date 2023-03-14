Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит кризиса в отношениях с Россией. По его словам, отношения между Арменией и Россией очень искренние.

Как сообщает Арменпресс, такое мнение Пашинян высказал в ходе состоявшейся 14 марта пресс-конференции.

«Наши отношения с Россией очень искренние, я не вижу кризиса. Мы говорим, обсуждаем, фиксируем, что есть проблемы, часть из которых объективные. Эти проблемы не являются субъективными, чтобы оказывать кризисное влияние на отношения. Наши отношения находятся в нормальном состоянии, что не означает, что нет взаимных озабоченностей», — сказал Пашинян.