Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева немедленно открыть Лачинский коридор и прекратить блокаду Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом Расмуссен заявил на брифинге с журналистами в Джермуке.

«Вчера я провел встречи в Ереване, а сегодня я посетил южные регионы Армении, чтобы своими глазами увидеть последствия азербайджанской агрессии против Армении. Я нахожусь в Джермуке, и мэр рассказал мне, какое негативное влияние оказало нападение азербайджанцев на город, особенно на туристическую жизнь.

Сегодня я посетил въезд в Лачинский коридор. Как известно, этот коридор является единственной связью между Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха. Эта дорога находится в блокаде с декабря прошлого года. Эта блокада является антигуманной и противозаконной. Я встретился с людьми, которые живут в Нагорном Карабахе, и они рассказали мне о критической ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе.

Блокада означает, что в Нагорный Карабах могут быть доставлены лишь очень небольшие количества продуктов питания или лекарств, что означает нехватку продуктов питания и жизненно важных лекарств в Нагорном Карабахе. Мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. Эта блокада незаконна. Несколько недель назад Международный суд принял решение, обязывающее Азербайджан обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору. Решение является обязательным, а это означает, что Азербайджан обязан открыть коридор для свободного передвижения. Я посылаю месседж президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призываю немедленно прекратить блокаду», — сказал Расмуссен.

Он напомнил, что последний раз посещал Армению в 2012 году в качестве генерального секретаря НАТО. «Многое изменилось с того дня, и я встретился с премьер-министром, министрами иностранных дел и обороны и выразил удовлетворение усилиями, которые они прилагают для укрепления демократии в Армении. Я здесь по приглашению правительства Армении, чтобы помочь Армении укрепить связи с Европейским союзом и Западом в целом», — сказал он.