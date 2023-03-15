Премьер-министр Армении Никол Пашинян решением от 14 марта утвердил Устав МВД и приложение к нему.
Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решением от 14 марта утвердил Устав МВД и приложение к нему.
Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении.
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