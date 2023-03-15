14 марта были размещены государственные купонные облигации в объеме 29 млрд 773 млн драмов со средним сроком погашения 29 апреля 2025 года.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Министерства финансов Армении.

Спрос на облигации составил 35 млрд 123 млн драмов, средневзвешенная доходность составила 11,90 %.

Государственные облигации посредством Казначейского депозитария Министерства финансов РА можно приобрести в онлайн формате на сайте: gp.minfin.am или посетив пункты обслуживания, расположенные по следующим адресам:

Амирян 23/1

Тигран Мец 24

Комитас 49.

При покупке государственных облигаций доходы физических лиц не облагаются налогом.