Исполняющим обязанности ректора Государственного университета им. В. Брюсова назначен председатель Комитета по языку Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Давид Гюрджинян, преподающий в Государственном университете им. Валерия Брюсова более двадцати лет.

Информацию в беседе с корреспондентом «Арменпресс» подтвердил сам Давид Гюрджинян.

«По поводу моего назначения уже поднялся некоторый шум. Во второй половине дня 15 марта я собираюсь посетить Брюсовский университет и готов к плодотворной работе», — сказал он.

Студенты университета назначение Давида Гюрджиняна на эту должность приняли неоднозначно. Многие из них, выражая свое недовольство, уже проводят забастовку.