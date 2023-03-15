Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и пресс-секретарь, главный советник президента Турции Ибрагим Калын обсудили вопрос мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Встреча сторон состоялась 14 марта.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Разговор касался общей обеспокоенности региональными и глобальными событиями, включая продолжающуюся агрессию России против Украины и усилия Турции по обеспечению возобновления инициативы перевозки зерна по Черному морю. Они также обсудили свою поддержку продолжающимся мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном и вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Джейк Салливан подчеркнул точку зрения США о скорейшем членстве Швеции и Финляндии в НАТО», — говорится в сообщении Белого дома.

Джейк Салливан вновь выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясений в Турции и подтвердил помощь США турецкому народу в его непрерывных усилиях по восстановлению.