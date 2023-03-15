Министр обороны Армении Сурен Папикян на заседании комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности кратко представил каким вооружением оснащены Вооруженные силы Армении.

«Вооруженные силы Республики Армения оснащены различными типами БПЛА, противотанковым оружием, средствами противовоздушной обороны и их модернизированными системами, гусеничной и колесной инженерной техникой, средствами разминирования, маскировочными сетями, средствами связи, оптическими приборами, гранатометами, пусковыми установками, боеприпасами и другими видами вооружения и военной техники, которые я не вижу необходимости представлять здесь», — как передает «Арменпресс», сообщил Папикян, представляя ход и результаты выполнения программы правительства в 2022 году.