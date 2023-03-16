Наметившиеся в мировой экономике тенденции уже внушают некоторый оптимизм. На сегодня фиксируется сдерживание инфляционного давления из внешних товарных рынков, что частично связано с поведением FAO на международном рынке. Последний начал демонстрировать признаки стабилизации и, как отметил на днях глава Центробанка Армении Мартин Галстян в ходе своей пресс-конференции, новых тенденций к росту пока не наблюдается.

Правда, пояснил глава ЦБ, стабилизировался индекс FAO на более высоком уровне, чем был в 2020 году, оказавшись почти на 50 пунктов выше. Позитив в том, что по ряду товарных групп он проявил динамику снижения. К примеру, по растительному маслу/жирам, после подскока до 240 пунктов в 2022 году, в феврале 2023 года произошло резкое снижение до 130 пунктов. Аналогичная ситуация наблюдалась и по пшенице: после прошлогоднего роста до 180 пунктов, в феврале этого года последовал спуск до 150 пунктов. Однако и в первом, и во втором случаях индекс FAO до сих пор выше базовых 100 пунктов.

Снижение индекса FAO наблюдалось также по молочным продуктам почти до 120 пунктов и мясным — почти до базисных 100 пунктов. По оценкам М.Галстяна, нынешние тенденции говорят о том, что в будущем из-за ужесточения центральными банками развитых стран денежно-кредитной политики последует спад экономики США и других развитых стран, в связи с чем существует определенный риск рецессии. Скорее всего, такой расклад приведет к ослаблению мирового спроса и не исключено, что цены на ряд продовольственных товаров, в том числе пшеницы, масла, сахара, молочных и мясных продуктов, вновь снизятся.

«Наши ожидания связаны именно с тем обстоятельством, что в результате такого спада давление извне на экономику Армении будет слабым», — уточнил он.

На этом фоне инфляционное давление извне на отечественную экономику продолжает ослабевать.С одной стороны, по словам председателя ЦБ, наблюдаются положительные развития по линии факторов предложения, идущих с внешних товарно-сырьевых рынков. Но с другой стороны — инфляция, обусловленная внутренним спросом и исходящим с рынка труда давлением, продолжает оставаться высокой. Исходя из этого Совет ЦБ на своем последнем заседании 14 марта принял решение оставить неизменной ставку рефинансирования на уровне 10,75%. По сути, решение Совета ЦБ является результатом уравновешивания этих двух феноменов. В намеченном же сценарии денежно-кредитной политики годовая инфляция будет постепенно снижаться и со второй половины 2023 года стабилизируется вблизи целевого порога в 4%.

Высокий потенциал

Что касается ситуации в экономике Армении, то сформированная в прошлом году высокая активность сохранилась и в начале этого года. Исходя из этого Центробанк улучшил прогноз на 2023 год по росту ВВП Армении до 5,8%. Ранее финансовый регулятор прогнозировал, что экономика Армении в 2023 году вырастет примерно на 4,5%.

Пересмотр в сторону улучшения показателя экономического роста М.Галстян объяснил увеличением потенциала ВВП и ростом экспорта промпродукции и услуг.

«Мы не только пересмотрели показатели экономического роста, но и считаем, что потенциальный рост экономики в Армении в достаточной степени увеличится в течение ближайших лет», — уточнил он, добавив, что основными драйверами роста будут сфера сельского хозяйства, строительство и услуги, а также промышленность, которая вырастет по итогам года на 5,2%. Глава Центробанка ожидает также роста цен на медь.

«Согласно нашим последним прогнозам, мы ожидаем, что цены на медь будут расти в течение года. Это, в основном, будет обусловлено восстановлением экономики Китая и более высоким экономическим ростом, чем в 2022 году. Среднегодовая цена будет варьироваться в пределах 9100 долларов за тонну», — сказал он.

В то же время высокие темпы роста в строительстве будут обеспечены за счет Амулсарского проекта, реализация которого, скорее всего, найдет свое отражение в производстве промышленного сектора в 2024 году. В этой сфере уже наблюдается определенный рост производительности, как за счет процессов, происходящих в результате внедрения новых технологий рядом компаний, так и благодаря релокантам, являющимся существенным компонентом рынка труда в ряде сфер.

Двустороннее воздействие

Последние, к слову, оказывают значительное влияние на местную экономику. Правда, наряду с плюсами от притока релокантов в нашу страну, есть и свои минусы, которые и перечислил М.Галстян. Ссылаясь на результаты опросов партнеров ЦБ, он отметил, что международные посетители стали строить долгосрочные планы, связанные с Арменией и армянской экономикой.

«Я считаю, что приезд в Армению международных посетителей из России, Украины и Беларуси дал существенные положительные изменения. Присутствие людей изменяет вкусы, культуру, взаимоотношения, поэтому, полагаю, это очень положительное явление в общественной жизни нашей страны», — высказал свое мнение глава ЦБ.

Вдобавок он привел оценки ЦБ, согласно которым туристические процессы в Армении продолжатся, что положительно скажется на экономическом развитии страны. И если геополитическая ситуация не усугубится, продолжил он, то в течение этого года мы сможем наблюдать восстановление потоков других иностранных туристов в Армению.

Если говорить цифрами, то, по данным Минэкономики Армении, с февраля прошедшего года до марта текущего года в Армению из России, Украины и Беларуси переехало 113 753 граждан, из которых 64 862 — армянского происхождения. При этом релокантами из РФ было зарегистрировано в Армении 7 328 компаний и ИП.

Но наряду со всеми позитивными факторами от присутствия у нас релокантов, есть и определенные сложности, связанные с тем, что внешний спрос, формируемый визитерами, в некотором смысле повысил цены в стране и создал некоторые проблемы для Центрального банка. Ведь присутствие международных посетителей привело к резкой активизации в прошлом году рынка недвижимости и росту стоимости аренды жилья как в Ереване, так и в других городах республики.

«Цены на услуги, так называемые «жесткие цены», десятилетиями не меняются. А после прибытия международных визитеров они существенно повысились в Армении. И основная задача ЦБ в контексте инфляции как раз и заключается в удержании этих цен стабильными», — пояснил М.Галстян, пообещав, что Центробанк будет последователен в стабилизации этих цен, поскольку именно эти «жесткие цены» являются целью денежно-кредитной политики Центробанка.