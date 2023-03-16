Убийство трех полицейских, совершенное азербайджанскими диверсантами в Нагорном Карабахе 5 марта, является тройным нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на очередном заседании правительства.

«Несмотря на решение Международного суда ООН, опубликованное 22 февраля этого года, Азербайджан продолжает незаконно блокировать единственную проезжаемую асфальтированную дорогу Лачинского коридора, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Вследствие этого гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной.

В то же время мы видим конкретные действия Азербайджана, направленные на военную эскалацию на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Последним вопиющим проявлением этого стало убийство 5 марта этого года азербайджанской диверсионной группой трех полицейских Нагорного Карабаха. Напомню, что полицейские ехали в села Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха по служебным делам не на грузовом автомобиле. Этот очередной инцидент произошел в Нагорном Карабахе, в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации», — отметил премьер.

Пашинян считает важным зафиксировать, что Минобороны РФ в распространенном 6 марта сообщении определенно заявило, что инициатором инцидента является азербайджанская сторона.

«В сообщении Минобороны РФ также говорится, что с участием представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана ведется расследование для выяснения деталей дела», — добавил премьер.

По словам Пашиняна, особую оценку должен получить тот факт, что убийства сотрудников полиции Нагорного Карабаха произошли в Лачинском коридоре.

«Как вы помните, согласно пункту 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор — это не только дорога, перекрытая Азербайджаном с 12 декабря 2022 года, но и участок шириной в 5 километров — зона безопасности. Поэтому убийства, совершенные Азербайджаном 5 марта, представляют собой тройное нарушение Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Нарушено не только прекращение огня, не только линия соприкосновения Нагорного Карабаха, но и пятикилометровая зона Лачинского коридора», — заключил премьер.