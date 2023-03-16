Пропаганда Азербайджана на правительственном и околоправительственном уровне уже давно создает медийный фон для широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах, и тенденции напряженности заметны на местах.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наша оценка остается прежней: военно-политическое руководство Азербайджана ведет подготовку к этнической чистке и геноциду против народа Нагорного Карабаха. Это, по большому счету, зафиксировано и в решении Международного суда ООН от 22 февраля, где четко сказано, что закрытие Лачинского коридора может повлечь за собой необратимые гуманитарные последствия для народа Нагорного Карабаха. В этом смысле считаю важным и неотложным, чтобы Армения предприняла меры по задействованию международных механизмов предотвращения геноцидов.

Речь, в частности, о механизмах, планируемых в рамках Организации Объединенных Наций. Об этом я дал соответствующие поручения Министерству иностранных дел», — сказал премьер-министр.

Он напомнил, что работа по направлению международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах продолжается.

«Я думаю, что миссия по установлению фактов также важна для устранения необоснованных утверждений Азербайджана о том, что Республика Армения имеет армию в Нагорном Карабахе и что из Армении в Нагорный Карабах осуществляются военные перевозки. Эти претензии беспочвенны, и Азербайджан пытается сделать из них новый предлог для региональной военной эскалации, поэтому направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор также становится необходимостью.

Как я отметил на своей пресс-конференции, состоявшейся накануне, разговор на эту тему был и в Праге 6 декабря, во время моей встречи с президентом Франции, президентом Европейского Совета и президентом Азербайджана.

Президент Азербайджана утверждал, что Республика Армения имеет армию в Нагорном Карабахе, на что я ответил, что ее там нет.

Я предложил направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов для выяснения этого вопроса. Президент Азербайджана отказался», — напомнил Никол Пашинян.