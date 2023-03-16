Более 100 тыс. российских граждан в 2022 году переехали в Армению, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».



«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — отметил он.



По словам Керобяна, в среднем россияне открывают в республике «по 500 бизнесов в год». В прошлом году были зарегистрированы 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками и еще 4 тыс. ИП. В некоторых компаниях штат может достигать 600—700 человек, добавил министр.



Он указал, что благодаря переезду россиян был обеспечен значительный рост армянской экономики: из общего прироста в 12,6% «релокация создала более 3 процентных пунктов». Общий рост экономической активности составил 14,2%, говорил ранее Керобян



Керобян рассказал, что Москва и Ереван полностью отказались от расчетов в долларах и евро и пользуются национальными валютами. Министр отметил, что драм пока для этого более предпочтителен, он менее волатилен, чем рубль, и укрепился к доллару за прошлый год почти на 20%.



Летом, как допустил министр, россияне смогут проезжать в Турцию через Армению. Граница между государствами закрыта 35 лет, но уже есть договоренность с Анкарой об открытии ее для пересечения гражданами третьих стран.

Другие соседние с Россией страны также сообщили о значительном притоке россиян в 2022-м. В Грузию за девять месяцев с начала года приехали 112 тыс. граждан России, сообщало МВД республики. В конце сентября — начале октября, когда в России началась частичная мобилизация, в Казахстан въехали более 200 тыс. граждан России, выехали около 147 тыс., сообщал министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов.



Приток россиян оказал положительное влияние на экономики обеих стран. В Грузии экономика в целом выросла на более чем 10%, в Казахстане — на более чем 3%.