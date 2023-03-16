В событиях, разворачивающихся вокруг Нагорного Карабаха, настораживает то, что Азербайджан делает все возможное, чтобы сорвать диалог Баку-Степанакерт.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вопреки договоренностям, достигнутым на международном уровне, уже после двух встреч Азербайджан объявил, что обсудит тему реинтеграции с армянами Нагорного Карабаха, в то время как международное соглашение заключается в том, что обсуждение должно быть о правах и безопасности народ Нагорного Карабаха.

На этом фоне все важнее становится запуск международного механизма диалога Степанакерт-Баку, потому что уже очевидно, что без такого механизма эта повестка провалится, Баку предаст ее забвению», — сказал Пашинян.