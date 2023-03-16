Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что пока над народом Нагорного Карабаха висит угроза этнической чистки и геноцида, существование Армии обороны оправдано, но это не единственный механизм предотвращения геноцида. Таким механизмом является и миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр напомнил, что 18 ноября 2020 года Совет Федерации Российской Федерации принял решение об отправке в Нагорный Карабах миротворческого контингента Вооруженных сил России. В связи с этим в письме-заявлении, адресованном Совету Федерации, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал несколько целей ввода миротворческих сил в Нагорный Карабах.

Премьер-министр процитировал письмо-обращение.

«В целях соблюдения режима прекращения огня и прекращения всех боевых действий со стороны армянской и азербайджанской сторон, во избежание массовых жертв среди мирного населения Нагорного Карабаха и значительного ущерба гражданским объектам, я принял решение немедленно направить в Нагорный Карабах армейский контингент. Об этом говорится в письме Владимира Путина, адресованном Совету Федерации. Те же формулировки и те же слова Федеральный совет включил в решение, принятое 18 ноября. Таким образом, мы можем констатировать, что Российская Федерация официально зафиксировала возможность массовых убийств гражданского населения Нагорного Карабаха и взяла на себя роль гаранта безопасности населения Нагорного Карабаха и гражданских инфраструктур.

Я уже несколько раз говорил об этом, но сейчас хочу повторить: мы надеемся, что Российская Федерация полностью выполнит вышеуказанную функцию, но если наш друг и союзник Российская Федерация не сможет выполнять эту роль по каким-либо объективным причинам, думаю, нам нужно будет обратиться в Совет Безопасности ООН. Представить опасности массовых убийств мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе и необходимости запуска дополнительных международных механизмов в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре для предотвращения этого. Хотя, у меня нет никаких предположений о деятельности миротворческих войск Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Целый ряд событий, произошедших за последние два года, таких как оккупация Хцаберда, Старого Тагера, события Паруха, незаконная блокада Лачинского коридора, убийства сотрудников милиции и мирных жителей, регулярные нарушения режима прекращения огня, действия, направленные на запугивание мирного населения, вызывают тревогу», — сказал премьер-министр.

В то же время премьер-министр подчеркнул особую роль миротворческого контингента Российской Федерации и заслугу в том, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за незаконного закрытия Лачинского коридора с 12 декабря не превратился в гуманитарную катастрофу. «Хочу поблагодарить их за усилия, направленные на эту цель», — сказал премьер-министр.