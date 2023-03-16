Гражданская миссия Европейского Союза в Армении помимо наблюдения за границей также осуществляет патрулирование в приграничных районах и селах. Присутствие миссии ЕС дает людям некоторую надежду на мир. Они отмечают, что с момента их прибытия стрельба чуть уменьшилась. Информация, зафиксированная миссией, еженедельно представляется в Брюссель.

«Арменпресс» побывал в Ехегнадзоре, в оперативном штабе гражданской миссии ЕС в Армении, также имел возможность посетить Сотк вместе с наблюдателями, дислоцированными в полевом офисе Мартуни, где они проводят патрулирование и общаются с жителями.

Заместитель руководителя группы Мартуни Христос Хаджитеодулу из Кипра показывает расстояние от въезда в село Сотк до границы – это 8 км, признанных в пределах Армении, однако азербайджанцы проникли на территорию Армении на 3 км, кое-где и на 4 км, таким образом, стали намного ближе.

Христос Хаджитеодулу ежедневно вместе с группой выполняет миссию наблюдения. Сельские жители часто сообщают наблюдателям о стрельбе, особенно по ночам. Азербайджанцы продолжают стрелять по селам, расположенным очень близко к границе.

«Здесь, в Сотке, нам уже несколько раз говорили, что больше стреляют по ночам. Люди немного напуганы, но с тех пор, как мы здесь, они чувствуют себя в большей безопасности. Говорят, что случаев стрельбы с азербайджанской стороны стало меньше. Мы получаем информацию о стрельбе, иногда и сами слышим стрельбу. И, конечно же, каждый день мы готовим отчеты и отправляем их в Брюссель через нашу штаб-квартиру в Ехегнадзоре», — говорит Христос Хаджитеодулу.

Сельские жители отметили, что стрельба в основном происходит ночью. Но они также заметили, что с момента прибытия наблюдателей Европейского Союза стрельбы стало чуть меньше.

«Мы видим, что стало чуть спокойнее. Раньше стрельбы было больше. Люди были напуганы. Страх никому не доставляет удовольствия. Но сейчас надежда прибавилась, приезд наблюдателей ЕС пошел на пользу», — сказал Ким Карапетян, житель Сотка.

Гражданская миссия Европейского Союза начала свою деятельность в Армении 20 февраля этого года.

«Основная задача миссии ЕС в Армении – это, прежде всего, осуществление патрулирования вдоль международной границы с Азербайджаном и вдоль линии противостояния и составление об этом отчетов. Каждый день высылаем патрули, чтобы показать флаг и разрядить обстановку. Вторую задачу мы называем патрулированием гуманитарной безопасности. Мы регулярно посещаем деревни, пострадавшие от конфликта, чтобы придать людям чувство безопасности, чтобы люди, живущие там, могли видеть, что международное сообщество заботится о них. И наша третья задача, которая является более среднесрочной задачей, заключается в том, чтобы принять определенные меры в направлении укрепления доверия с азербайджанской стороной. Но на данный момент это очень сложно. Поэтому мы должны найти способы остановить это. Но на данный момент наша основная задача – патрулирование», — сказал Маркус Риттер, глава гражданской миссии ЕС в Армении.

Штат миссии Евросоюза состоит из 103 человек, 45 — оперативные наблюдатели, остальные — административный персонал. В настоящее время в Армении их еще 50. Планируется привлечь еще 35 местных жителей. Наблюдатели почти из всех стран Евросоюза. Штаб миссии находится в Ехегнадзоре. Однако наблюдатели будут находиться в оперативных точках: в Иджеване, Мартуни, Джермуке, Горисе, Капане, а также в Ехегнадзоре для охвата Араратской области. На данный момент они пока дислоцированы только в Капане, Джермуке, Горисе и Мартуни, но патрулируют почти на всем протяжении границы. Наблюдатели ЕС живут в небольших гостиницах. Села патрулируются каждый день. Патрулирование границы планируется за неделю, о чем наблюдатели информируют как армянскую, так и азербайджанскую стороны.

«Когда мы приближаемся к линии противостояния или к международной границе, мы информируем азербайджанскую сторону за неделю до этого через специального представителя ЕС. Мы хотим избежать любой конфронтации или недопонимания».

Миссия готовит и представляет в Брюссель еженедельные отчеты. Это закрытые отчеты, ими не делятся ни с армянской, ни с азербайджанской стороной.

Подробности в видеоматериале:

Анна Григорян

Фото: Айка Манукяна