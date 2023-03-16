В рамках подготовки к намеченному в начале мая чемпионату мира мужская национальная сборная Армении по боксу 15 марта начала очередной учебно-тренировочный сбор, по итогам которого тренеры надеятся определиться с составом на первый важный старт сезона.

Определенную ясность в этот вопрос внес состоявшийся недавно в Болгарии крупный международный турнир «Странджа», на котором наши мастера кожаной перчатки завоевали по две серебряных и бронзовых медалей. С подведения итогов этого контрольного соревнования мы и начали нашу беседу с наставником сборной Кареном Агамаляном.

— Только четверым из 12 армянских боксеров, выступивших в Софии, удалось взойти на пьедестал. Оправдал ли этот турнир Ваши ожидания?

— В целом я получил ответы на интересующие меня вопросы. Прежде всего хотелось понять — кто из ребят в данный момент наиболее готов бороться на международной арене, особенно на чемпионате мира. В этом плане я доволен почти всеми нашими боксерами, проявившими боевитость и проведшими довольно неплохие бои. Конечно, они провели разное количество поединков, но в большинстве проявили упорство и отметились разнообразием тактико-технических действий. Впрочем, есть также боксеры, которые пока не соответствуют нашим требованиям. Некоторые проиграли соперникам, которые объективно превосходили их. Нужно признаться, что они пока не готовы выигрывать у визави такого уровня. Всему свое время.

— Кто из наших боксеров произвел наиболее хорошее впечатление и кто, наоборот, не оправдал Ваши ожидания?

— В финалы пробились только Амбарцум Акопян (80 кг) и супертяжеловес Давид Чалоян. Первый из них проиграл в решающем поединке чемпиону мира из США Робби Гонсалесу, а вот Чалоян из-за травмы не смог провести встречу за золотую медаль. Бронзовыми призерами стали Артур Базеян (57 кг) и Гурген Мадоян (67 кг). Особенно хочется выделить Амбарцума Акопяна, проведшего пять труднейших боев. По-другому у него не получается. В финале в бескомпромиссной борьбе уступил чемпиону мира. Неплохое впечатление оставили также Мадоян и Чалоян.

А еще меня очень беспокоит то обстоятельство, что Артур Казарян (60 кг) постоянно получает рассечение брови. Так произошло и на этот раз. Он уверенно начал турнир, однако во втором поединке — с узбекским боксером — по этой причине мог преждевременно завершить выступление. Артур проводил весьма хороший бой и попросил дать ему возможность продолжить поединок, так как нуждался в обретении соревновательного опыта. В любом случае, он нуждается в основательном лечении, потому что проблема с бровью постоянно повторяется.

В целом турнир в Болгарии стал прекрасным контрольным соревнованием для всех участников. В нем приняли участие свыше 350 боксеров из 38 стран. Из лидеров отсутствовали разве что сборные Англии, России и Кубы. Можно сказать, что это был маленький чемпионат мира, соперничество в котором было настолько сильным, что даже некоторые победители мировых и европейских первенств не оказались в призерах. В этой связи отрадно, что наша сборная заняла третье место в командном зачете мужского турнира, уступив только представителям Узбекистана и Болгарии.

— Как планируете продолжить подготовку к чемпионату мира?

— Планетарное первенство состоится 1-14 мая. В нашем распоряжении полтора месяца. Мы уже начали очередной 10-дневный сбор. С 28 марта по 3 апреля планируем выступить на международном турнире в Сербии, на который съедутся боксеры, пропустившие соревнование в Болгарии. Затем будет сбор в Цахкадзоре, а заключительный этап подготовки, скорее всего, проведем в Казахстане — в Чимкенте. Там планируется совместный сбор боксеров Казахстана, Сербии, Армении и еще одной страны. Оттуда и поедем на чемпионат мира в Ташкенте. Мы не случайно выбрали Чимкент для проведения последних тренировок. Близость этого города к столице Узбекистана позволит нам удачно пройти процесс акклиматизации и привыкнуть к смене часовых поясов.

В Цахкадзоре основное внимание будет уделено физической и специальной подготовке боксеров, а на выездном сборе сосредоточимся на решении технико-тактических задач. Состав сборной на чемпионат мира объявлю по завершении цахкадзорского сбора. В некоторых весовых категориях пока остается неопределенность. Постараемся максимально подготовленными подойти к чемпионату мира.