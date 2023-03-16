Невзирая на призывы мирового сообщества и вердикт Международного суда ООН о немедленном открытии Лачинского коридора, Азербайджан продолжает агрессивные действия в отношении Армении и Нагорного Карабаха, сопровождая все это распространением дезинформации.

Ответ Алиева в честь приезда Андерса Расмуссена

Азербайджанская дезинформация особенно активизировалась в последние дни, когда в Армении находился экс-глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

Что ни день азербайджанская пропагандистская машина пытается обмануть мировое сообщество: мол, смотрите — армянская сторона нарушает перемирие. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, конечно, фактами опровергают азербайджанскую дезинформацию, но весьма возможно, что в Европе или за океаном найдутся люди, принимающие ее за чистую монету.

В реальности, режим прекращения огня нарушает именно Азербайджан.

Вот свежие факты. 13 марта Министерство обороны Армении сообщило, что с 19:00 до 19:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в направлении Верин Шоржа.

А 15 марта около 11:00 в дежурную часть Мартунинского отдела МВД Нагорного Карабаха поступило сообщение о том, что 3 гражданина, выполняя работы по обрезке виноградников в районе участка под названием «Хазазин Так» в Амарасской долине, попали под беспорядочный огонь с прилегающих азербайджанских военных позиций. В результате стрельбы сельскохозяйственные работы были остановлены. Информация об инциденте была передана российским миротворческим силам.

Заметим, в эти дни в Армении находился экс-генсек НАТО, учредитель и глава международной политической консалтинговой организации Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен, который заявил, что в сложившейся ситуации, когда Азербайджан, несмотря на решение Международного суда, продолжает блокаду Нагорного Карабаха, Европейский Союз должен усилить давление на Азербайджан.

При этом господин Расмуссен акцентировал, что ЕС достиг соглашения с Азербайджаном в сфере энергетики, и это можно использовать как критическую площадку для обсуждения вопроса.

Жаль, что он не пояснил, как соглашение ЕС с Азербайджаном о поставке последним энергоносителей в европейские страны можно «использовать как критическую площадку для обсуждения вопроса».

Можно подумать, если Азербайджан так и не выполнит решение Международного суда ООН и не разблокирует Лачинский коридор, то ЕС откажется от азербайджанских энергоносителей.

Вряд ли. Скорее, Алиев не станет вместе со своими энергоносителями качать в трубопровод и российские энергоносители, а то Европа получит (может быть, уже получает) российский газ в обход своих же санкций.

Между тем, покупка азербайджанских энергоносителей Евросоюзом армянское общество оценивает как мощную поддержку Союзом Азербайджана, почему бы и нет — как карт-бланш будущим злодеяниям.

Но вернемся к визиту Расмуссена в Армению. Он заявил следующее: «Блокада означает, что в Нагорный Карабах могут быть доставлены лишь очень небольшие количества продуктов питания или лекарств, что означает нехватку продуктов питания и жизненно важных лекарств в Нагорном Карабахе. Мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. Эта блокада незаконна. Несколько недель назад Международный суд принял решение, обязывающее Азербайджан обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору. Решение является обязательным, а это означает, что Азербайджан обязан открыть коридор для свободного передвижения. Я посылаю мессидж президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призываю немедленно прекратить блокаду».

Буквально на следующий день после призыва Расмуссена Алиев ответил стрельбой в Нагорном Карабахе.

Что ж, это факт, таков ответ Алиева на призыв экс-главы НАТО, но в итоге столь грубого и бесцеремонного ответа страдают армяне.

Уезжая из Армении, вы бросали только свои книги

МИД Азербайджана в очередной раз врет. Откликаясь на мысль, прозвучавшую в ходе пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна о том, что азербайджанцы покидали Армению добровольно, насильственного выселения не имело места, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде пытается доказать обратное. Да к тому же грозится: мол, если так пойдет дальше, ничего хорошего будущему Армении это не сулит.

Жившие в Армении азербайджанцы не были насильственно выселены. Они массово начали покидать нашу страну после резни в Сумгаите.

А как иначе? После массовых убийств армян в Сумгаите и Баку (когда ваши же соотечественники пытались на машинах «Скорой помощи» спасать своих друзей-армян от озверевших националистов, и это не всегда им удавалось), азербайджанцы не могли жить в Армении и смотреть нам в глаза.

Знает ли Гаджизаде, что сразу после кровавых событий в Сумгаите в одной из республик СССР во время футбольного матча, где выступала и бакинская команда, стадион скандировал: «Убийцы», «Убийцы»… Мир тогда был совсем другим.

А чтобы лучше знать свою историю, посмотрите в архивах, кто был главным архитектором строительства Сумгаита и сколько лет строила она город, который потом стал чудовищным…

А азербайджанцы покидали Армению тихо и мирно. Взяли с собой все — мебель, сняли оконные рамы, двери, забрали даже собачьи конуры и цепи. Брали, потому что не тащили на себе. Армяне предоставили им грузовые машины до первого азербайджанского населенного пункта.

Азербайджанцы в Армении оставили только свои библиотеки. За ненадобностью. Автор этих строк своими глазами видела школы в селах Мец Мазра, Покр Мазра — в пустых зданиях остались только книги. То же самое и в домах, покинутых азербайджанцами.

Для армянина чудовищно — уезжая навсегда, бросать свое культурное наследие. Мало того, что вы бросаете свое, да еще и уничтожаете чужое культурное наследие.

Впрочем, вам не понять, что такое культурное наследие.

А что Гаджизаде? Как и миллионы соотечественников, он является жертвой арменофобской политики руководства Азербайджана. Причем, не только Ильхама Алиева.