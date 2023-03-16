Пропаганда Азербайджана на правительственном и околоправительственном уровне уже давно создает медийный фон для широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах, и тенденции напряженности заметны на местах

Убийство трех полицейских, совершенное азербайджанскими диверсантами в Нагорном Карабахе 5 марта, является тройным нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил 16 марта на очередном заседании правительства.

«Несмотря на решение Международного суда ООН, оглашенное 22 февраля с. г., Азербайджан продолжает незаконно блокировать единственную проезжую асфальтированную дорогу Лачинского коридора, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Вследствие этого гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной.

В то же время мы видим конкретные действия Азербайджана, направленные на военную эскалацию на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Последним вопиющим проявлением этого стало убийство 5 марта этого года азербайджанской диверсионной группой трех полицейских Нагорного Карабаха. Напомню, что полицейские ехали в села Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха по служебным делам не на грузовом автомобиле. Этот очередной инцидент произошел в Нагорном Карабахе, в зоне ответственности миротворческих сил Российской Федерации», — отметил премьер, посчитав важным зафиксировать: Минобороны РФ в распространенном 6 марта сообщении определенно заявило, что инициатором инцидента является азербайджанская сторона.

«В сообщении Минобороны РФ также говорится, что с участием представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана ведется расследование для выяснения деталей происшедшего», — добавил премьер.

По его словам, особую оценку должен получить тот факт, что убийства сотрудников полиции Нагорного Карабаха произошли в Лачинском коридоре.

«Как вы помните, согласно пункту 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор — это не только дорога, перекрытая Азербайджаном с 12 декабря 2022 года, но и участок шириной в 5 километров — зона безопасности. Поэтому убийства, совершенные Азербайджаном 5 марта, представляют собой тройное нарушение Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Нарушены не только режим прекращения огня, не только линия соприкосновения Нагорного Карабаха, но и пятикилометровая зона Лачинского коридора», — заключил премьер.

Пропаганда Азербайджана на правительственном и околоправительственном уровне уже давно создает медийный фон для широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах, и тенденции напряженности заметны на местах, отметил премьер, добавив:

«Наша оценка остается прежней: военно-политическое руководство Азербайджана ведет подготовку к этнической чистке и геноциду против народа Нагорного Карабаха. Это, по большому счету, зафиксировано и в решении Международного суда ООН, где четко сказано, что закрытие Лачинского коридора может повлечь за собой необратимые гуманитарные последствия для народа Нагорного Карабаха. В этом смысле считаю важным и неотложным, чтобы Армения предприняла меры по задействованию международных механизмов предотвращения геноцидов.

Речь, в частности, о механизмах, планируемых в рамках Организации Объединенных Наций. Об этом я дал соответствующие поручения Министерству иностранных дел», — сказал премьер-министр, напомнив, что работа по направлению международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах продолжается.

«Я думаю, что миссия по установлению фактов также важна для устранения необоснованных утверждений Азербайджана о том, что Республика Армения имеет армию в Нагорном Карабахе и что из Армении в Нагорный Карабах осуществляются военные перевозки. Эти претензии беспочвенны, и Азербайджан пытается сделать из них новый предлог для региональной военной эскалации, поэтому направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор также становится необходимостью.

Как я отметил на своей пресс-конференции, состоявшейся накануне, разговор на эту тему был и в Праге 6 декабря, во время моей встречи с президентом Франции, президентом Европейского Совета и президентом Азербайджана.

Президент Азербайджана утверждал, что Республика Армения имеет армию в Нагорном Карабахе, на что я ответил, что ее там нет.

Я предложил направить в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов для выяснения этого вопроса. Президент Азербайджана отказался», — напомнил Никол Пашинян.

В событиях, разворачивающихся вокруг Нагорного Карабаха, настораживает то, что Азербайджан делает все возможное, чтобы сорвать диалог Баку-Степанакерт, сказал далее Никол Пашинян.

«Вопреки договоренностям, достигнутым на международном уровне, уже после двух встреч Азербайджан объявил, что обсудит тему реинтеграции с армянами Нагорного Карабаха, в то время, как международное соглашение заключается в том, что обсуждение должно быть о правах и безопасности народа Нагорного Карабаха.

На этом фоне все важнее становится запуск международного механизма диалога Степанакерт-Баку, потому что уже очевидно: без такого механизма эта повестка провалится, Баку предаст ее забвению», — сказал Пашинян.

Премьер-министр заявил также, что пока над народом Нагорного Карабаха висит угроза этнической чистки и геноцида, существование Армии обороны оправдано, но это не единственный механизм предотвращения геноцида. Таким механизмом является и миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян напомнил, что 18 ноября 2020 года Совет Федерации Российской Федерации принял решение об отправке в Нагорный Карабах миротворческого контингента Вооруженных сил России. В связи с этим в письме-заявлении, адресованном Совету Федерации, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал несколько целей ввода миротворческих сил в Нагорный Карабах.

Премьер-министр процитировал письмо-обращение:

«В целях соблюдения режима прекращения огня и прекращения всех боевых действий со стороны армянской и азербайджанской сторон, во избежание массовых жертв среди мирного населения Нагорного Карабаха и значительного ущерба гражданским объектам, я принял решение немедленно направить в Нагорный Карабах армейский контингент».

Те же формулировки Федеральный совет включил в решение, принятое 18 ноября. Таким образом, констатировал Никол Пашинян, Российская Федерация официально зафиксировала возможность массовых убийств гражданского населения Нагорного Карабаха и взяла на себя роль гаранта безопасности населения Нагорного Карабаха и гражданских инфраструктур.

«Я уже несколько раз говорил об этом, но сейчас хочу повторить: мы надеемся, что Российская Федерация полностью выполнит вышеуказанную функцию, но если наш друг и союзник Российская Федерация не сможет выполнять эту роль по каким-либо объективным причинам, думаю, нам нужно будет обратиться в Совет Безопасности ООН. Представить опасности массовых убийств мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе и необходимости запуска дополнительных международных механизмов в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре для предотвращения этого. Хотя, у меня нет никаких предположений о деятельности миротворческих войск Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Целый ряд событий, произошедших за последние два года, таких, как оккупация Хцаберда, Старого Тагера, события Паруха, незаконная блокада Лачинского коридора, убийства сотрудников милиции и мирных жителей, регулярные нарушения режима прекращения огня, действия, направленные на запугивание мирного населения, вызывают тревогу, — сказал премьер-министр, в то же время подчеркнув особую роль миротворческого контингента Российской Федерации и заслугу в том, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за незаконного закрытия Лачинского коридора с 12 декабря не превратился в гуманитарную катастрофу. — Хочу поблагодарить их за усилия, направленные на эту цель».

В связи со сложившейся ситуацией премьер поручил МИД начать переговоры с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев о перемещенных лицах Нагорного Карабаха.

«Это означает, что должны быть запущены международные механизмы возвращения в Гадрутский район, Шушинский, Мартунинский, Мартакертский, Шаумянский, Геташенский, Лачинский и в другие прилегающие к Нагорному Карабаху районы. И я поручил Министерству иностранных дел начать официальные переговоры на эту тему с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, к властям обращаются и армяне, которые стали жертвами этнических чисток в Баку, Ширване, Сумгаите, Кировабаде, Ханларе, Шамхоре, Нахиджеване и в других районах Азербайджана, протестуя против того, что власти Армении не поднимают вопросы их возвращения в свои дома в сопровождении международных миротворческих сил.