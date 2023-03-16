Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян на данный момент остается в проекте создания электрокара «Атом».

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил соинвестор «Атома», гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП.

«[Варданян] хотел выйти из состава, пока не вышел, остается», — сказал он.

Компания «Кама», которая занимается производством автомобиля, была основана в августе 2021 года. Уставный капитал предприятия составил 720 млн рублей, основными инвесторами проекта стали Сергей Когогин и Рубен Варданян.

В ноябре 2022 года стало известно, что в проект вошел Росатом.

Прототип российского электрокара «Атом» может быть продемонстрирован в мае на форуме Kazan Summit.