Известный ученый, геноцидовед Дирк Родзант в одной из самых авторитетных нидерландских газет опубликовал редакционную статью, в которой коснулся незаконной блокады Лачинского коридора, заметив связь между Геноцидом армян 1915 года с голодомором украинцев, совершенном Советским Союзом при Сталине в 1932-1933 годах.

Как сообщает «Арменпресс», ученый пишет, что эти случаи тесно связаны и с ситуацией в Нагорном Карабахе — Арцахе, что соответствует Конвенции о геноциде польско-еврейского юриста Рафаэля Лемкина. Обычные граждане преследуются с единственной целью их истребления или депортации.

Дирк Родзант в статье подчеркнул, что «диктатор-президент Алиев на самом деле не подвергается давлению, в том числе и со стороны премьер-министра Рютте и многих других европейских лидеров, которые считают поставки газа более важными, чем права человека». Родзант считает, что все политики, которые исключительно принципиальны в вопросе Украины, должны понимать и ситуацию в Арцахе.

«Настало время, чтобы Нидерланды и остальные страны Запада активно поддержали армян, проживающих в Нагорном Карабахе — Арцахе, следуя примеру таких организаций, как Amnesty International и Лемкинский институт по предотвращению геноцида, которые осуждают блокаду и видят планы президента Алиева. Если мы хотим защищать наши нормы и ценности в Украине, мы должны обратить внимание и на судьбу армян в Арцахе. Осознание этого есть, остается совесть… », — говорится в статье Дирка Родзанта.