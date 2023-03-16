К 2030 году планируется создать Академический городок.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, представляя план мероприятий по реализации государственного плана развития образования Армении до 2030 года.

«У нас будет самая большая реформа в университетской сфере, в частности, мы должны количество государственных вузов довести до 8, и обязательно иметь там сильную научно-исследовательскую составляющую. Академгородок будет создан как современная инфраструктура качественного высшего образования и науки, и мы планируем, что в результате предпринятых в этом направлении действий не менее четырех наших вузов войдут в топ-500 международного рейтинга», — заявила Андреасян.