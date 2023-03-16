Учитывая военные действия России против соседней Украины, Армения оказалась в сложной ситуации и обратила взоры на Европейский Союз как на своего основного партнера.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели, выступая на состоявшемся в Европарламенте обсуждении, посвященном отношениям ЕС-Армения.

«Принимая во внимание неуклонный прогресс реформ в сферах демократии, основных свобод, верховенства права и борьбы с коррупцией, Армения заслуживает нашего полного содействия. Наше Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве является основой программы внутренних реформ в Армении. Оно действует в полную силу уже более двух лет», — отметил еврокомиссар.

Оливер Вархели добавил, что Экономический и инвестиционный план ЕС может привлечь более 2,6 млрд евро государственных и частных инвестиций, и в Армении уже реализуются различные проекты, поддерживающие ее социально-экономическое развитие.

Ссылаясь на отчет об отношениях между ЕС и Арменией, представленный депутатом Совета Европы Андреем Ковачевым, Вархели отметил, что Армении еще многое предстоит сделать в плане судебной системы, борьбы с дискриминацией, гендерного равенства, защиты уязвимых групп и сдерживания иностранной дезинформации.

Вархели подчеркнул, что после введения санкций ЕС против России товарооборот ЕС-Армения увеличился, но также увеличился и товарооборот Армения-Россия.

«Хотя мы приветствуем наши более интенсивные обмены с Арменией, исходя из географического положения страны, она также является одной из стран-партнеров, с которой мы намерены сотрудничать более тесно, чтобы предотвратить обход санкций», — добавил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что ЕС активнее вовлечен в содействие диалогу между Арменией и Азербайджаном, и личную заинтересованность в этом имеет председатель Европейского совета Шарль Мишель при помощи спецпредставителя Тойво Клаара.

Оливер Вархели отметил, что между Арменией и Азербайджаном существует много вопросов, требующих безотлагательного решения, одним из которых является препятствие передвижению по Лачинскому коридору, а трагический инцидент 5 марта (убийство 3 сотрудников полиции — ред.) показал, что ситуация в регионе является «взрывоопасной».

Еврокомиссар также упомянул о гражданской миссии ЕС в Армении, которая отслеживает ситуацию с безопасностью на местах и ​​докладывает о ней.

«Это еще один конкретный и важный элемент в усилиях Европейского Союза по поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», — заключил Вархели.

Напомним, вчера Европарламент проголосовал за резолюцию об отношениях ЕС-Армения.