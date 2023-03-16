Заместитель министра ОНКС Армении Карен Гилоян считает проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване восстановлением исторической справедливости.

«Сегодня в Армении происходит историческое событие. Ровно 40 лет назад должен был открыться спортивно-концертный комплекс, и здесь должны были пройти чемпионаты Европы и мира по тяжелой атлетике. Сейчас, спустя 40 лет, мы возвращаем Спортивно-концертному комплексу его историческую миссию. В нем пройдет чемпионат Европы», — как сообщает «Арменпресс», сказал Гилоян на встрече с журналистами.

По словам замминистра, Армения должна принимать подобный турнир, поскольку сборная Армении по тяжелой атлетике одна из лучших в мире, и она будет участвовать в этом турнире не только ради участия.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване в истории независимой Армении проводится впервые. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате примут участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превысит 1000 человек. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 14 апреля. Билеты будут стоить от 1000 до 10 000 драмов.