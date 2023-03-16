Руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения, председатель межведомственной комиссии по подготовке и организации работ по проведению чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года Араик Арутюнян считает проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване исключительным событием.

«Одним из важнейших массовых мероприятий 2023 года станет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 17 марта на Северном проспекте установят часы обратного отсчета чемпионата. Чемпионат Европы является рейтинговым для Олимпийских игр, что повышает интерес к этому турниру. В Армению приедут сильнейшие спортсмены Европы», — как сообщает «Арменпресс», объявил Арутюнян на встрече с журналистами.

Он считает, что подобные турниры повышают авторитет Армении в спортивном мире и не только. «При подаче заявки на проведение подобных турниров мы говорим федерациям, что сделаем все возможное, и установим новый ориентир. Мы сделали это в прошлом году в случае с чемпионатом Европы по боксу», — сказал он.

Араик Арутюнян подчеркнул, что, принимая чемпионат Европы, Армения позиционирует себя не только как спортивный центр, но и как культурная страна.

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате примут участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превысит 1000 человек. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 14 апреля. Билеты будут стоить от 1000 до 10 000 драмов.