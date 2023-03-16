Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, находящийся в Армении с рабочим визитом, посетил общину Джермук. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Джермука, генеральный секретарь ОДКБ провел ряд встреч с местными властями и представителями Вооруженных Сил Армении.

Имангали Тасмагамбетов посетил места общины Джермук, пострадавшие в результате военных действий, развязанных Азербайджаном в сентябре 2022 года.

Генеральный секретарь ОДКБ ознакомился с ситуацией на месте.

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Генсек ОДКБ прибыл в Армению с двухдневным визитом. В рамках визита Имангали Тасмагамбетов встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.