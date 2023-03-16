Для участия в 36-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ в Армению 16 марта прибыла делегация Федерального Собрания Российской Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседателем Межпарламентской комиссии Юрием Воробьевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в аэропорту “Звартноц” гостей встретили заместитель председателя НС Армении, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ Акоп Аршакян, депутаты НС Армении Бабкен Тунян и Алексей Сандыков.