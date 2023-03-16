Определились первые соперницы армянских боксеров на женском чемпионате мира, стартующем в столице Индии.

Гаяне Тер-Барсегян (48 кг) в 1/16 финала встретится с представительницей Венесуэлы Тайонис Анаонис Райос Кадеос. Ануш Григорян (50 кг) в 1/8 финала сразится со спортсменкой из КНДР Чоронгом Баном. Екатерина Сычева (54 кг) выйдет на ринг против франзуженки Дельфины Маншен. А соперницами Элиды Кочарян (60 кг) и Соны Арутюнян (63 кг) станут соответственно словацкая спортсменка Мирослава Жединакова и представительница Тайваня Су Чин-Вэнин. Ани Овсепян (70 кг) в 1/8 финала предстоит встретиться с победительницей пары Пан Зу (Китай)-Шрути Явад (Индия).