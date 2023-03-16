Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 марта ответила на вопрос журналиста о возможности выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Арменпресс, Захарова отметила, что 13 сентября и 28 октября 2022 года были проведены внеочередные сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в Армении побывал генсек Организации Станислав Зась и миссия во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым.

Российский дипломат напомнила, что был подготовлен план развертывания мониторинговой миссии ОДКБ в Армении, на заседании уставных органов Организации в Ереване была практически завершена проработка соответствующего решения.

«Вместе с тем, в связи с отдельными требованиями армянских коллег, которые были проблематичны для других членов ОДКБ, принять это решение в итоге не удалось», — сказала Захарова.