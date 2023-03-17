Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни» готовит новую, совместную с Лувром инициативу.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» директор историко-археологического музея-заповедника «Эребуни» Микаэл Бадалян сообщил, что начата подготовка новой экспозиции, в которую большой вклад внесет и Лувр. В конце этого месяца совместно с Лувром музей Эребуни объявит конкурс сценографии новой экспозиции.

«Это очень важное сотрудничество. Вклад Лувра будет довольно значимым. Я не сказал бы, что в Армении очень развита музейная сценография, нужен международный опыт. Лувр – один из самых посещаемых музеев мира. Его опыт очень важен для нас. Я буду во Франции в середине апреля, там обсудим перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы интенсивно работаем с нашими коллегами из Лувра, чтобы разработать новую концепцию музея», — сказал Микаэл Бадалян.

Директор музея отметил, что с 1984 года экспозиции музея Эребуни практически не менялись, вносились лишь небольшие изменения. По его словам, если для 1984 года это было хорошее шоу, то сейчас оно устарело и им нужно идти в ногу со временем.

Музей Эребуни планируется закрыть в декабре этого года, будет открыта лишь его малая часть. Музей будет готовиться к новой выставке. Откроется он в апреле следующего года, с современными, интерактивными экспозициями.

Уже сегодня музей включает в свои работы определенные компоненты новых технологий. Недавно при содействии Фонда «Степан Гишян» в музее открылся уголок виртуальной реальности.

«Мы предоставляем виртуальные очки, которые пользуются большим спросом у посетителей. С помощью виртуальных очков посетители попадают в крепость Эребуни, видят царя Аргишти, участвуют в ритуалах того времени. Кроме того, в ближайшее время благодаря гранту мэрии у нас появится раздел, где царь Аргишти с помощью новых технологий будет рассказывать посетителям о свидетельствах рождения Еревана и их значимости», — заключил директор музея.