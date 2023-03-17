Посольство Японии в Армении и Всеобщий армянский благотворительный союз (AGBU) подписали соглашение грантовой программы с целью создания центра оборудования для сохранности экспонатов музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Как сообщает «Арменпресс», на реализацию проекта будет выделено более 90 000 долларов.

По словам президента ВАБС Вазгена Якубяна, предоставление оборудования будет способствовать делу сохранности армянского наследия и культуры.

«Как вам известно, одной из основных миссий AGBU является сохранение и популяризация наследия нашего народа. AGBU занимается этим уже 117 лет, церковь выполняет ту же работу уже тысячи лет, и работа, проделанная церковью, бесценна для нашего народа. Важно, что этот новый центр, укомплектованный новым оборудованием, является необходимостью как для иностранцев, так и для наших соотечественников. Японское правительство, в лице посольства Японии в Армении, демонстрирует высочайшее проявление цивилизованности. AGBU счастлив, горд и благодарен за участие в проекте», — сказал президент AGBU Вазген Якубян.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Фукусима Масанори отметил, что для него большая честь участвовать в церемонии подписания соглашения об установке оборудования в центре сохранности экспонатов музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«В рамках проекта грантовое содействие Японии будет заключаться в предоставлении необходимых инструментов и оборудования для сохранности культурного наследия, хранящегося в музеях Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Благодаря проекту у посетителей будет возможность познакомиться с большим количеством экспонатов, увеличится и количество людей, посещающих музеи как из Армении, так и со всего мира», — сказал посол, подчеркнув, что и Япония, и Армения имеют богатую и древнюю культуру. По словам посла, этот шаг будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами.

Фото Татев Дурян

Архиепископ Натан Ованнисян, в свою очередь отметил, что хотя Армения и Япония географически далеки друг от друга, но есть важная связь, которая объединяет две страны – отношение к своей национальной идентичности и культуре. Проект будет способствовать подготовке специалистов и популяризации образовательного опыта в области культуры и традиций.